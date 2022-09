Roger Federer retirou-se do ténis profissional na passada sexta-feira, numa cerimónia emocionante na Laver Cup que contou com a presença de várias figuras ímpares do desporto, como Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Logo na altura, o tenista suíça assumiu que esta foi a despedida perfeita, algo que voltou a frisar esta quinta-feira, nas redes sociais. Desta vez, no entanto, Roger deixou um apontamento curioso e bem-humorado.

«Todos nós esperamos com uma despedida de sonho. A minha foi assim: perdi o meu último jogo de singulares, perdi o meu último jogo de pares, perdi o meu último torneio de equipas, perdi a minha voz e perdi o meu emprego», escreveu Federer.

«Ainda assim, a minha retirada não podia ter sido mais perfeita, estou muito feliz pela forma como tudo correu. Por isso não pensem demasiado na vossa despedida final, será sempre incrível à vossa maneira», lê-se ainda, na publicação.