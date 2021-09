Três operações aos joelhos, apenas cinco torneios jogados em 2021, 40 anos feitos em agosto. O calendário cronológico do Roger Federer tenista indica o fim para breve. Voltaremos a ver o suíço num court?



Federer dá boas notícias a todos os seus devotos. E aos outros também. A história, garante, é para continuar, mesmo que estejamos já nos derradeiros capítulos de uma das mais belas aventuras de um homem no mundo do Desporto.



«Sinto-me forte, o joelho está a reagir bem e quero voltar. Esta temporada não foi o que desejava, tenho o desejo de jogar dentro de mim», afirmou na Suíça, onde continua a recuperar do mais recente contratempo.



Quando voltará Roger? No Austrália Open de 2022? Aqui, Federer respondeu como um político a ocupar um cargo de poder. Não se compromete com nada.



«Tenho de ser paciente e ir passo a passo. Tenho pena de não poder a Laver Cup já agora e recordar os jogos de duplas que fiz com o Rafa [Nadal] e o Novak [Djokovic].»



Roger Federer foi submetido a duas cirurgias em 2020 e ressentiu-se dos problemas num dos joelhos em Wimbledon, há cerca de dois meses.