Sem competir desde meados de junho, altura em que foi operado a uma lesão no joelho, Roger Federer deixou em aberto a possibilidade de não voltar a jogar.



«Adorava ir à Austrália [jogar o Open], mas vai ser muito à justa por causa do meu joelho. Contava estar a 100 por cento em outubro último, mas infelizmente ainda hoje não estou. Não quero dar o próximo passo enquanto não estiver pronto», referiu, na cerimónia em que foi distinguido como o melhor desportista da história da Suíça.



«Espero voltar aos courts em 2021. Vamos ver, mas se for o fim, é incrível terminar com este prémio», acrescentou.