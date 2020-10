Novak Djokovic respondeu às críticas de Pablo Carreño Busta, que disse que sempre que o tenista sérvio «está em dificuldades e os jogos se complicam pede assistência médica».

Recorde-se que Djokovic eliminou o espanhol nos quartos de final de Roland Garros. Foi após esse jogo que afirmou: «Há muito tempo que faz isto. Sempre que está em dificuldades e os jogos se complicam pede assistência médica. Não sei se tem um problema crónico no ombro ou se é algo mental. Não me surpreende, mas, se o fez, quer dizer que estava em apuros e não estava a conseguir jogar a um nível alto.»

Djokovic garantiu em resposta: «Tenho problemas no pescoço e no ombro. O meu médico e o médio do ATP estiveram a tratar-me durante duas horas. Não tinha a certeza se iria conseguir jogar.»