Henrique Rocha segue em frente no «qualifying» de Roland Garros
Português recuperou de um 5-2 no segundo set e juntou-se a Jaime Faria na segunda ronda
Henrique Rocha qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda da fase de qualificação de Roland Garros, ao bater o húngaro Zsombor Piros em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4 no tiebreak).
O tenista português, atual 118.º do ranking ATP, precisou de uma hora e 51 minutos para ultrapassar o 175.º mundial, num encontro em que teve de recuperar de um 5-2 no segundo set.
Com este triunfo, Henrique Rocha juntou-se a Jaime Faria na segunda ronda da fase prévia do segundo Grand Slam da temporada. O próximo adversário do português será o croata Borna Gojo, atual 172.º classificado mundial.
