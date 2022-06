A passagem à final de Roland Garros teve um sabor amargo para Rafael Nadal. O adversário das meias-finais, Alexander Zverev torceu o tornozelo a caminho do tiebreak do segundo set e teve de desistir do encontro.

Nadal assumiu que este era um momento complicado de gerir e deixou rasgados elogios ao colega alemão, com quem esteve nos balneários, antes de ambos regressarem ao court.

«É um momento muito duro, foram mais de três horas e não acabamos o segundo set. É um dos maiores challenger do Tour, ele estava a jogar a alto nível neste torneio. Difícil dizer muitas coisas nesta situação. Sei o quanto ele está a lutar para vencer um Grand Slam, mas, neste momento, ele teve azar. A única certeza que tenho é que ele irá vencer não um, mas muitos. Desejo tudo de bom e que recupere rapidamente», disse o tenista espanhol.

«Estar na final de Roland Garros mais uma vez é um sonho, sem dúvida, mas ao mesmo tempo, acabar desta forma… Estive com ele no balneário e vê-lo a chorar é muito duro. Tudo de bom para ele e toda a equipa», acrescentou.

No domingo, Nadal vai tentar vencer o major francês pela 14.ª vez, perante o vencedor do encontro entre Marin Cilic e Casper Ruud.