Ténis
Há 39 min
«Não te armes em durão...»: Jaime Faria e Tiafoe envolvem-se em picardia
Tenista português eliminado nos 16 avos de Roland Garros, após estar a vencer por 2-0
DIM
Tenista português eliminado nos 16 avos de Roland Garros, após estar a vencer por 2-0
DIM
Jaime Faria terminou a sua participação em Roland Garros com uma derrota por 3-2 frente a Frances Tiafoe, mas o encontro ficou marcado por um momento de picardia entre ambos os tenistas.
Num diálogo bastante aceso, o português chamou o norte-americano até à rede e este respondeu-lhe prontamente: «Porque é que não paras de te armar em forte? Não és durão, limita-te a jogar», afirmou.
A árbitra de cadeira, Marjana Veljovic, desceu até junto dos atletas e acabou por serenar os ânimos, numa altura em que Jaime Faria já perdia no quinto e último «set» do encontro, depois de ter estado a vencer por 2-0 em jogos.
Assista aqui ao momento:
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