A aventura de Nuno Borges em Roland Garros chegou ao fim esta segunda-feira. O tenista português, que fazia dupla com o francês Arthur Rinderknech, não resistiu à experiência dos britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, oitavos cabeças-de-série, e caiu nos oitavos de final do torneio de pares.

Os britânicos, ambos no top-20 mundial de pares e com títulos de Grand Slam no currículo, impuseram a sua qualidade e venceram por 2-0 [7-6, 7-5 no tiebreak, e 6-4] num jogo com duração de pouco mais de uma hora e meia.

Borges, 41.º do ranking mundial de singulares e 101.º em pares, deixa assim Paris depois de uma campanha histórica. O maiato tinha sido o primeiro português a chegar à terceira ronda em singulares em Roland Garros, feito que Henrique Rocha igualaria mais tarde.

Com esta eliminação, Portugal fica sem representantes no torneio parisiense. Além de Borges e Rocha, que caíram na terceira ronda de singulares, Jaime Faria em singulares e Francisco Cabral em pares também não conseguiram passar na estreia na prova.