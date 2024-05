O espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final de Roland Garros, num dia em que o russo tenista Andrey Rublev perdeu a cabeça e foi eliminado.

Em mais uma jornada chuvosa em Paris, o moscovita Rublev, sexto colocado no ranking ATP, foi surpreendido pelo jovem italiano Matteo Arnaldi, de 22 anos, que bateu pela terceira vez na carreira um jogador do top 10 mundial, por 7-6 (8-6), 6-2 e 6-4.

«Estava muito nervoso no fim, porque ia servir para fechar o encontro e uma das maiores vitórias da minha vida. Mas consegui gerir muito bem. Estava focado em mim e a fazer as coisas da maneira correta», comentou Arnaldi, após o triunfo.

Depois de salvar um ‘set point’ no ‘tie-break’ do primeiro set, o transalpino (35.º ATP) manteve-se no controlo do encontro até selar o triunfo ao fim de duas horas e 33 minutos, ao passo que Rublev, campeão do Masters 1.000 de Madrid, teve vários ataques de fúria, depois de uma chamada duvidosa de bola fora por parte da árbitra de cadeira.

«Estou completamente desiludido com a forma como joguei. Acho que o meu comportamento foi o pior em torneios do Grand Slam. É a primeira vez que me porto tão mal. Os meus resultados estavam a ser bons, o problema está na cabeça. Acho que acabei comigo mesmo», confessou Rublev, que já no início do ano, no torneio de Dubai, havia perdido a cabeça, acabando expulso nas meias-finais.

Na próxima ronda, Matteo Arnaldi, apurado pela segunda vez para os oitavos de final de um ‘major’, depois do Open dos Estados Unidos em 2023, vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas (9.º), vice-campeão de Roland Garros em 2021, que eliminou esta sexta-feira o chinês Zhizhen Zhang (44.º), com os parciais de 6-3, 6-3 e 6-1.

A encerrar a sessão noturna no principal palco do torneio francês, num dia em que a chuva obrigou ao adiamento da conclusão de três encontros de singulares para sábado, Carlos Alcaraz travou um bom duelo com o norte-americano Sebastian Korda (28.º ATP), levando a melhor ao cabo de duas horas e 39 minutos, por 6-4, 7-6 (7-5) e 6-3.

O próximo adversário do tenista de Múrcia, semifinalista no pó de tijolo parisiense há um ano e bicampeão do Grand Slam (Open dos Estados Unidos em 2022 e Wimbledon em 2023), sairá do embate entre o norte-americano Ben Shelton e o canadiano Félix Auger-Aliassime, um dos encontros de singulares adiado para sábado.

O dia ficou também marcado pelo apuramento do n.º2 mundial, Jannik Sinner, que bateu Pavel Kotov.

No quadro de singulares femininos e em dia de festa, a polaca Iga Swiatek comemorou o 23.º aniversário com uma vitória sobre a checa Marie Bouzkova (42.ª WTA), pelos parciais de 6-4 e 6-2, garantindo pela sexta vez, em seis participações, a passagem à quarta ronda de um torneio que já venceu três vezes (2020, 2022 e 2023).

Assim como Swiatek, a norte-americana Coco Gauff, número três do mundo e finalista vencida em 2023, seguiu em frente, ao afastar a ucraniana Dayana Yastremska, por 6-2 e 6-4, tal como a tunisina Ons Jabeur (9.ª), que bateu a canadiana Leylah Fernandez, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-5).