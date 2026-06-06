Mirra Andreeva sagrou-se campeã de Roland-Garros depois de vencer a polaca Maja Chwalinska por 2-0, com os parciais de 6-3 e 6-2. Com esta vitória, a tenista russa conquistou o primeiro Grand Slam da carreira, aos 19 anos.

Numa partida em que ambas as finalistas ambicionavam vencer o primeiro Grand Slam da carreira, o primeiro set ficou marcado por diversos erros de parte a parte, que resultaram em seis breaks, com a jovem tenista russa a levar a melhor com parcial de 6-3.

O segundo set foi de domínio completo por parte de Mirra Andreeva, que venceu dois jogos de serviço de Chwalinska, que resultaram num 5-0 no marcador. A tenista polaca ainda adiou a vitória de Andreeva ao reduzir para 5-2, mas a jovem russa confirmou mesmo o triunfo com um parcial de 6-2.

Mirra Andreeva chega assim à primeira conquista de um Grand Slam da sua carreira. Já Maja Chwalinska foi finalista vencida, mas fez história depois de um percurso que começou na fase de qualificação e só acabou na final de Roland-Garros, naquela que foi sua melhor prestação de sempre em Majors.