Durante o terceiro set da meia-final de Roland Garros, entre Marin Cilic e Casper Ruud, uma ativista invadiu o court e amarrou-se pelo pescoço a um dos cantos da rede.

A espectadora tinha uma camisola branca, na qual se podia ler: «Restam-nos 1028 dias».

A transmissão televisiva foi interrompida de seguida e os jogadores recolheram aos balneários. A partida retomou cerca de 10 minutos depois.

A mad day at #RolandGarros gets even madder as a protester ties themselves to the net during the Cilic & Ruud semi-final, forcing the matchto be suspended. Worrying security breach... (REUTERS) https://t.co/jXkCIIoqUw pic.twitter.com/T3XtsIKa03