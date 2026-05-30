Coco Gauff, tenista norte-americana e campeã em título, foi eliminada na terceira ronda de Roland Garros, ao perder com Anastasia Potapova por 4-6, 7-6 (7-1) e 6-4.

A tenista australiana, 30.ª no ranking mundial, levou a melhor frente a Coco Gauff, quarta do mundo, e apura-se para os oitavos de final do segundo Grand Slam da temporada.

Na próxima fase, Anastasia Potapova vai defrontar a russa Anna Kalinskaya. Em caso de vitória, Potapova apura-se pela primeira vez para os quartos de final de um major.