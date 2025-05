Henrique Rocha juntou-se a Nuno Borges na 3.ª ronda de Roland Garros, ao vencer o checo Jakub Mensik, número 19 do Mundo. Na tarde desta quinta-feira, em Paris, o português – número 200 do ranking – triunfou por 3-2, com “sets” de 2-6, 1-6, 6-4, 6-3 e 6-3.

Ao cabo de três horas e nove minutos, o tenista de 21 anos selou uma reviravolta fantástica.

Na 4.ª ronda, na manhã desta sexta-feira (10h), Henrique Rocha vai medir forças com Alexander Bublik (Cazaquistão), número 62 do Mundo. Assim, e pela primeira vez, Portugal conta com dois tenistas na 3.ª ronda de um Grand Slam.

Também na manhã desta sexta-feira (11h30), Nuno Borges (41.º) vai jogar contra o australiano Alexei Popyrin (25.º).