Jaime Faria venceu Jan-Lennard Struff por 3-0 e segue para a terceira ronda de Roland Garros.

Os dois primeiros sets da partida foram bastante equilibrados sendo em ambos necessário o sétimo jogo para ditar a vitória de Jaime Faria, com parciais de 7-5 e 7-6 (7-1). No último set, o tenista luso não deu hipótese e venceu com parcial de 6-2, fechando a partida com uma vitória em três sets.

O português, número 115 do mundo, soma assim duas vitórias sem perder qualquer set no quadro principal do Grand Slam francês e dá sequência à sua melhor campanha na prova.

Jaime Faria junta-se a Nuno Borges e segue para a terceira eliminatória na qual vai defrontar o vencedor do duelo entre Frances Tiafoe e Hubert Hurkacz.