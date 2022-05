João Sousa foi eliminado na 1.ª ronda do torneio de pares de Roland Garros.

O tenista português, que fez dupla com o georgiano Nikoloz Basilashvili, caiu pelos parciais de 6-4 e 6-4 diante do sérvio Miomir Kecmanovic e do norte-americano Nicholas Monroe ao cabo de uma hora e 15 minutos.

Recorde-se que João Sousa ainda está em prova no quadro de singulares e defronta na quinta-feira o italiano Lorenzo Sonego na 2.ª ronda.