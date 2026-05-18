Matilde Jorge estreou-se esta segunda-feira com uma vitória em torneios do Grand Slam, ao ultrapassar a norte-americana Elvina Kalieva na primeira ronda da fase de qualificação de Roland Garros.

A tenista portuguesa, atual 251.ª do ranking WTA, superou a 135.ª classificada mundial em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-4 no tiebreak) e 7-5, num encontro que teve 2h12 de duração.

Na segunda ronda do «qualifying», a vimaranense vai medir forças com a norte-americana Mary Stoiana, atual 146.ª da hierarquia mundial.

