Tenis
Há 43 min
Roland Garros: Mensik bate João Fonseca e marca encontro com Zverev
Checo levou a melhor perante o brasileiro para avançar às meias-finais
AC
Checo levou a melhor perante o brasileiro para avançar às meias-finais
AC
O checo Jakub Mensik vai estrear-se em meias-finais de Grand Slams, depois da vitória desta terça-feira sobre o brasileiro João Fonseca, em Roland Garros.
Num encontro entre dois jovens, o 27.º jogador do ranking, de 20 anos, impôs-se frente a Fonseca, de 19, com os parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 (7-3), em duas horas e 44 minutos.
A expectativa estava quase toda em cima do brasileiro, 30.º do ranking ATP e carrasco de Novak Djokovic na terceira ronda. Ainda assim, foi o menos badalado Mensik a avançar para as semifinais, ele que nunca tinha ido além da quarta ronda em majors.
Nas meias-finais, o checo vai ter pela frente o alemão Alexander Zverev.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS