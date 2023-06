O tenista norueguês Casper Ruud, número quatro do mundo, apurou-se hoje pela segunda vez consecutiva para final de Roland Garros, com um triunfo em apenas três sets frente ao alemão Alexander Zverev.

Ruud, que em 2022 foi finalista vencido no major parisiense, bateu o 27.º da hierarquia mundial por 6-3, 6-4 e 6-0, em duas horas e nove minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

O norueguês, de 24 anos, vai defrontar Novak Djokovic, número três mundial, que na outra meia-final bateu o espanhol Carlos Alcaraz.

Ruud, vencedor da edição deste ano do Estoril Open, disputa a terceira final de um Grand Slam, depois de também ter estado no jogo decisivo do Open dos Estados Unidos em 2022, mas ainda procura o primeiro título.