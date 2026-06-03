Roland-Garros: Shnaider surpreende e vence Sabalenka nos «quartos»
Tenista russa bateu a número um mundial para avançar para as meias-finais
Tenista russa bateu a número um mundial para avançar para as meias-finais
Houve surpresa nesta quarta-feira em Roland-Garros. Aryna Sabalenka, tenista número um mundial, foi derrotada pela russa Diana Shnaider (2-1), 23.ª no ranking.
SHNAIDER STUNS THE WORLD NO.1 SABALENKA 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/EOtwIvEvlM— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
Num jogo marcado pelo muito vento que se fez sentir no court Philippe-Chatrier, Sabalenka até começou bem depois de vencer o primeiro set por 6-3. Depois de estar a vencer por 4-1 no segundo set, a tenista bielorrussa deixou-se perder por 7-5.
No terceiro e último set do encontro, Diana Shnaider aplicou um parcial de 6-0 para avançar pela primeira vez na carreira para as meias-finais de um torneio do Grand Slam.
Assim, Sabalenka, número um mundial, cai nos «quartos» do Roland Garros. Já Diana Shnaider mede forças nas «meias» com Chwalinska, 114.ª mundial que também surpreendeu ao vencer Kalinskaya (2-0), número 24 no ranking.