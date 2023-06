A número um mundial Iga Swiatek garantiu hoje a passagem à terceira final de Roland Garros e marcou encontro com a checa Karolina Muchova, que derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, para se estrear em finais do Grand Slam.

A polaca Swiatek colocou hoje um ponto final no percurso histórico de Beatriz Haddad Maia na terra batida parisiense, ao tornar-se na primeira brasileira a disputar as meias-finais de Roland Garros na era Open.

A tenista natural de São Paulo, 14.ª colocada na hierarquia WTA, ainda deu luta e levou a discussão do encontro para o «tie-break» do segundo set, mas a bicampeã do torneio francês (2020 e 2022) levou a melhor e, com 6-2 e 7-6 (9-7), qualificou-se para a sua quarta final de um torneio do Grand Slam, depois de ter vencido o Open dos Estados Unidos em 2022.

Ainda antes de apuradas as duas finalistas de 2023, foram coroados os novos campeões de pares mistos de Roland Garros, após a vitória da japonesa Miyu Kato e do alemão Tim Puetz sobre a canadiana Bianca Andreescu e o neozelandês Michael Venus, por 4-6, 6-4 e 10-6.