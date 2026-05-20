Ténis: Jaime Faria vence e está mais perto do quadro principal de Roland Garros
Henrique Rocha cai na segunda ronda de qualificação, após derrota frente a Borna Gojo (2-1)
Jaime Faria está cada vez mais perto de integrar o quadro principal de Roland Garros, após ter levado a melhor sobre o norte-americano Colton Smith, no encontro desta quarta-feira, a contar para a segunda ronda de qualificação.
O tenista português entrou a todo o gás no jogo e venceu o primeiro set por uns expressivos 6-1, sendo que o adversário respondeu no segundo jogo e triunfou por 6-3. Ainda assim, Jaime Faria acabou por triunfar no momento derradeiro e fechou o encontro com uma vitória por 6-3.
Na última ronda de qualificação para o Grand Slam francês, Jaime Faria vai medir forças com o austríaco Lukas Neymayer, 188.º do ranking ATP.
Por outro lado, Henrique Rocha disse adeus à competição, após ser derrotado em três sets pelo croata Borna Gojo (2-1), em praticamente duas horas e meia.