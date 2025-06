Carlos Alcaraz está na final de Roland Garros, depois de ganhar o encontro a Lorenzo Musetti, que acabou por desistir devido a lesão.

O espanhol, vencedor da última edição do torneio, até perdeu o primeiro set, mas venceu o segundo e o terceiro. A meio do quarto set, o italiano Musseti desistiu, devido a uma lesão na perna esquerda.

Até ao momento da desistência, o encontro estava a ser bastante disputado, numa altura em que Alcaraz vencia pelos parciais de 4-6, 7-6, 6-0. O quarto set foi interrompido, tendo ficado 2-0.

Com este resultado, Alcaraz está já na final do Grand Slam francês e fica à espera do vencedor do encontro entre Jannik Sinner e Novak Djokovic para saber quem é o seu adversário na final de Paris.