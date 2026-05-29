Tenis
Há 1h e 11min
Ténis: Nuno Borges cai na terceira ronda em Roland Garros
Português derrotado por Andrey Rublev
AC
Português derrotado por Andrey Rublev
AC
O português Nuno Borges foi eliminado na terceira ronda de Roland Garros, esta sexta-feira, ao perder em três sets com o russo Andrey Rublev.
O tenista luso, 51.º do ranking ATP, deu luta, mas perdeu pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-2) e 7-6 (7-2), após duas horas e 42 minutos, diante do 13.º na hierarquia.
Tal como em 2025, Nuno Borges volta a cair na terceira ronda do major parisiense, onde participou pela quinta vez.
Já Rublev, vai defrontar, nos oitavos de final, o vencedor do encontro entre o australiano Alex De Minaur (número sete mundial) e o checo Jakub Mensik (27.º).
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS