Tal como referem os franceses, a lesão de Arthur Rinderknech entrará para a história desta edição de Roland Garros como uma das mais parvas. Ora, na quinta-feira, durante a partida com o argentino Etcheverry, o tenista francês, irritado com o rumo do terceiro set, pontapeou um placar publicitário, deitando tudo a perder.

Depois de vencer dois parciais (6-3 e 7-6), Rinderknech cedeu ao terceiro set (1-6) e desistiu durante o quarto parcial. Assim, o número 69 do mundo abriu caminho para a qualificação de Etcheverry, 29.º no ranking ATP.

Todavia, as consequências não caem apenas sobre Arthur Rinderknech. Esta sexta-feira, o francês confirmou que a lesão o impossibilita de acompanhar Nuno Borges na primeira ronda do quadro principal de pares.

Como tal, o tenista português também foi eliminado. Em frente seguem os belgas Sander Gille e Joren Vliegen.

Face à derrota de Francisco Cabral, também esta sexta-feira, Portugal fica sem representantes no Roland Garros.