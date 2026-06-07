VÍDEO: Zverev bate Cobolli e conquista primeiro «Grand Slam» da carreira
Tenista alemão leva a melhor sobre o italiano (3-2) na final de Roland Garros
Tenista alemão leva a melhor sobre o italiano (3-2) na final de Roland Garros
É caso para dizer, até que enfim. Alexsander Zverev conquistou pela primeira vez na carreira um «Grand Slam».
Aos 29 anos e após três finais perdidas, o tenista alemão levou a melhor sobre o italiano Flavio Cobolli em cinco sets e arrecadou assim o troféu de Roland Garros. Recorde-se que Sinner já tinha perdido em 2020 com Dominic Thiem o US Open, em 2024 o Roland Garros frente a Carlos Alcaraz e em 2025 o Open da Austrália frente a Jannik Sinner.
Zverev precisou de quatro horas e 19 minutos para derrotar o adversário, sendo que venceu o primeiro jogo por 6-1 e viu Cobolli responder no segundo set (6-4). A sequência repetiu-se nos dois encontros seguintes, antes de Zverev acabar com as dúvidas na «negra», ao triunfar por 6-1.
Assista aqui ao momento: