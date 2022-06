Um dia após a lesão que sofreu em court frente a Rafa Nadal, nas meias-finais de Roland Garros, Sascha Zverev está de regresso à Alemanha, mas as notícias não são animadoras.

Numa publicação nas redes sociais, o tenista informou que os primeiros exames médicos realizados indicam que o alemão rompeu «vários ligamentos laterais» do pé direito.

O jogador de 25 anos promete mais atualizações quando fizer mais testes, mas, para já, parece muito improvável que esteja apto para o Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada que se realiza de 27 de junho a 10 de julho, em Inglaterra.

Recorde-se que Zverev magoou-se no pé direito na reta final do segundo set diante de Nadal. O espanhol avançou para a final do major francês, na qual vai defrontar o norueguês Casper Ruud.