A romena Simona Halep, antiga número um do mundo do ranking WTA, foi suspensa de forma provisória, esta sexta-feira, após testar positivo a uma substância proibida (Roxadustat), comunicou a Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA).

«Simona Halep, uma tenista romena de 31 anos, foi suspensa provisoriamente de acordo com o artigo 7.12.1 do Programa Antidoping de Ténis de 2022 (TADP)», lê-se na nota do organismo, que informa ainda que os testes ocorreram no US Open, em agosto último.

Entretanto, a atleta, atual n.º 9 do mundo, reagiu em comunicado e diz que atravessa «o maior choque» da sua vida, mas vai «lutar pela verdade».

«Durante toda a minha carreira, a ideia de fazer batota nunca me passou pela cabeça, pois é totalmente contra todos os valores com os quais fui educada. Enfrentando uma situação tão injusta, sinto-me completamente confusa e traída», escreveu.

Halep, vencedora do Open de França em 2018 e em Wimbledon, em 2019, vincou ainda que testou positivo à substância «numa quantidade extremamente baixa».

«Não se trata de títulos ou dinheiro. Trata-se de honra e da história de amor que desenvolvi com o ténis nos últimos 25 anos», concluiu.

[artigo atualizado]