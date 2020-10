Histórico!



Iga Swiątek tornou-se na mais jovem de sempre desde desde Monica Seles, em 1992, a vencer Roland Garros. A tenista de 19 anos derrotou Sofia Kenin na final em dois sets pelos parciais 6-4 e 6-1.



A número 54 do ranking WTA iniciou o encontro a todo gás e rapidamente chegou a uma vantagem de 3-0 no primeiro set. No entanto, a norte-americana recuperou o break em atraso e chegou ao três igual. Até ao final da partida inicial houve três quebras de serviço: Kenin perdeu o saque e deixou Swiatek a servir para fechar, mas a polaca também foi quebrada. A vencedora do Open da Austrália perdeu o quinto jogo de serviço e viu a adversário triunfar por 6-4.



O conto de fadas da polaca não podia começar melhor.



Antes do quarto jogo do segundo set, Kenin pediu assistência médica e voltou ao court com a coxa ligada. Desde então a norte-americana perdeu todos os seus jogos de serviço e viu Swiatek fechar o encontro com um expressivo 6-1.



Nunca nenhuma atleta polaca tinha vencido no major francês, o que torna o feito de Swiatek histórico. Além disso, a 54.ª classificada da hierarquia feminina torna-se na jogadora com a pior classificação de sempre a triunfar no pó de tijolo parisiense.