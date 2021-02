Ashleigh Barty, número um do mundo, venceu esta quinta-feira por 6-1, 7-6 (9/7) a 387.ª do ranking, Daria Gavrilova, e garantiu a passagem à terceira ronda do Open da Austrália.

Após um primeiro set que durou apenas 27 minutos, a australiana sofreu para ganhar o segundo à compatriota, mesmo depois de ter estado a liderar por 5-2 e de ter servido por duas vezes para acabar o jogo.

Na terceira ronda, Barty vai enfrentar a vencedora do jogo que opõe Ekaterina Alexandrova (32.ª) e Barbora Krejcíková (59.ª).

Sofia Kenin número quatro do mundo e vencedora do Open da Austrália em 2020, foi eliminada ao perder (6-3/6-2) frente à 65.ª do mundo, a estónia Kaiai Kanepi.

A tenista norte-americana perdeu os dois sets da segunda ronda do torneio em pouco mais de uma hora.

Após a eliminação de Bianca Andreescu do Canadá, na quarta-feira, Kenin é a segunda das principais favoritas a sair precocemente do Grand Slam australiano.