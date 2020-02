A organização do Estoril Open confirmou que Stefanos Tsitsipas, número seis mundial, vai regressar a Portugal para defender o título conquistado em 2019.



O tenista grego, de 21 ano, junta-se assim a Félix Auger-Aliassime e a João Sousa como os jogadores confirmados na edição de 2020.



O torneio decorre entre 25 de abril e 3 de maio no Clube de Ténis do Estoril e vai ser transmitido pela TVI e pela TVI24.

The champion returns!



It's with great pleasure that we announce ATP Finals champion and World No. 6 @StefTsitsipas will be back at Clube de Ténis do Estoril from April 25-May 3 to defend his title.



We can't wait to have you back, El Greco! 👨🏻‍🎨🎾 pic.twitter.com/MLJSk4pXA8