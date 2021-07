O tenista britânico Andy Murray terminou a sua participação olímpica ao ser eliminado nos quartos de final do torneio de pares masculino de Tóquio2020, depois de ter abdicado de defender o título em singulares.

A enfrentar problemas físicos, o bicampeão olímpico de singulares tinha decidido concentrar-se nos pares, preterindo a competição individual, mas não foi além dos quartos ao lado de Joe Salisbury, com a dupla britânica a perder diante dos croatas Marin Cilic e Ivan Dodig.

Murray e Salisbury foram derrotados pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-2) e 10-7, no ‘super tie-break’, após duas horas e 18 minutos.

No domingo, o escocês anunciou que renunciava ao torneio de singulares de Tóquio2020, devido a uma lesão na anca.

O tenista de 34 anos, que foi o primeiro a sagrar-se bicampeão olímpico em título de singulares masculinos, depois de vencer o ouro em Londres2012 e no Rio2016, tem uma lesão crónica na anca, tendo já sido submetido a várias cirurgias.

Em singulares, o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro cabeça de série e quarto do ranking mundial, caiu nos oitavos de final do torneio de ténis dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder em três sets perante o francês Ugo Humbert.

Num encontro que durou 2:20 horas, o tenista helénico ainda venceu o primeiro parcial por 6-2, mas foi superiorizado pelo rival gaulês nos dois seguintes, por 7-6 (7-4) e 6-2.

No final do segundo set, Tsitsipas sofreu uma queda, lesionou-se numa perna e teve de ser assistido pela equipa médica, situação que limitou o grego na parte decisiva do encontro.

Humbert, 14.º cabeça de série, vai defrontar nos quartos de final o russo Karen Khachanov, que também surpreendeu nesta eliminatória ao deixar pelo caminho o argentino Diego Schwartzman, oitavo pré-designado, em três sets (6-1, 2-6 e 6-1).

Dia marcado pelo calor intenso

A tenista espanhola Paula Badosa desistiu do torneio de ténis de Tóquio2020, afetada pelo calor, que levou também o russo Daniil Medvedev, perto da exaustão, a ser assistido por duas vezes pela equipa médica.

O árbitro português Carlos Ramos chegou mesmo a perguntar a Daniil Medvedev se estava em condições de continuar, ao que o russo respondeu que podia terminar a partida, mas que também podia morrer, questionando de quem seria a culpa se tal acontecesse.

Ainda assim, a lutar contra o calor sufocante no Parque de Ténis de Ariake, com temperaturas a rondar os 31 graus, o número dois mundial venceu o italiano Fabio Fognini, por 6-2, 3-6 e 6-2, e qualificou-se para os quartos de final do torneio.

Durante a partida, ambos os jogadores foram autorizados a deixar o court por 10 minutos entre o segundo e o terceiro sets, ao abrigo da regra de calor extremo em vigor.

Já a tenista espanhola Paula Badosa sentiu-se mal e foi obrigada a desistir, abandonando o court numa cadeira de rodas, após ter perdido o primeiro set da partida dos quartos de final frente à checa Marketa Vondrousova (6-3).

A adversária nas meias-finais de Marketa Vondrousova, que já tinha afastado a japonesa Naomi Osaka, será a ucraniana Elina Svitolina, que derrotou a italiana Camila Giorgi nos quartos de final, por um duplo 6-4.

Estas situações surgem após alguns jogadores, entre os quais Medvedev e o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, terem pedido, no início do torneio, para que os jogos decorressem à noite, para evitar o calor e a humidade, pretensão que os organizadores não atenderam.