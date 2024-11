Rafael Nadal foi derrotado esta terça-feira em Málaga pelo neerlandês Botic van de Zandschulp, no arranque da Taça Davis. Este poderá ter sido o último encontro da carreira do maiorquino, ele que não perdia desde 2004 (há 29 jogos) em singulares, nesta competição.

No duelo dos quartos de final, entre Espanha e Países Baixos, a vitória sorriu aos neerlandeses, pelos parciais 6-4 e 6-4, ao fim de 1:51 minutos.

Diante do número 80 do mundo, o espanhol, visivelmente emocionado quando ouviu o hino, ainda deu luta, foi empurrado pelas bancadas lotadas, mas, apesar de reentrar no jogo no segundo set, revelou-se incapaz de dar a volta ao neerlandês.

O fim da carreira de Nadal está agora nas mãos de Alcaraz. Espanha precisa de vencer o duelo de singulares e também o de pares para que Nadal siga em prova. Alcaraz (3.º) defronta Tallon Griekspoor (40.º) em singulares e necessita de vencer o jogo para forçar o duelo de pares, para qual ainda não são conhecidos os tenistas eleitos.