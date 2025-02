Nuno Borges brilhou no segundo encontro de singulares da Taça Davis e garantiu a vitória sobre Benjamin Balleret, permitindo a Portugal restabelecer a igualdade (1-1) frente ao Mónaco na eliminatória de manutenção no Grupo Mundial 1.

O tenista português, número um nacional e 37 do mundo, confirmou o favoritismo e dominou o adversário Balleret, que voltou a representar a seleção monegasca aos 42 anos, após vários anos afastado do circuito profissional.

Em apenas 52 minutos, Borges selou o triunfo em dois sets (6-3 e 6-1), sem dar grandes hipóteses ao monegasco.

Depois da derrota sofrida por Jaime Faria frente a Valentin Vacherot, Portugal reage com a vitória de Nuno Borges, e empata a eliminatória.

Domingo, será o dia decisivo com um jogo de pares e dois singulares que determinarão qual das equipas assegura a permanência no Grupo Mundial 1 da Taça Davis.