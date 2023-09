João Sousa deu o segundo ponto a Portugal no duelo com a Áustria a contar para o Grupo Mundial 1 da Taça Davis.

O tenista vimaranenses, atualmente no lugar 289 do ATP World Tour, derrotou Sebastian Ofner (59.º), prevalecendo ao cabo de um encontro equilibradíssimo por 2-1 e Portugal lidera agora a eliminatória por 2-0.

Sousa perdeu o primeiro set por 7-5, mas impôs-se no seguinte por 6-3. No derradeiro set, Ofner, o mais bem cotado dos tenistas austríacos em competição, chegou a servir para fechar o encontro (5-3) teve um match point, mas o melhor português de sempre reagiu e forçou o tie-break, no qual prevaleceu por expressivos 7-1 ao cabo de duas horas e 24 minutos de encontro.

Recorde-se que também nesta sexta-feira, dia 1 da eliminatória entre Portugal e Áustria, Nuno Borges levou a melhor sobre Jurij Rodionov e colocou um ponto final numa série de três meses sem qualquer vitória. O número 89 ATP, melhor português da hierarquia, venceu em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-4), 3-6 e 6-3.

A jogar fora de casa, Portugal está a um ponto de bater pela primeira na Taça Davis a Áustria, que venceu os quatro anteriores embates.