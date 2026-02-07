Portugal saiu derrotado do play-off do Grupo I da Taça Davis em ténis, frente à China, por 3-1, numa eliminatória disputada em em Guangzhou.

Com este resultado, Portugal foi despromovido ao Grupo Mundial 2 (terceira divisão), o que acontece pela primeira vez desde 2015: há dez anos que não estava numa nível tão baixo.

A derrota frente à China ficou sentenciada este sábado, após dois jogos perdidos: Nuno Borges e Francisco Cabral perderam em duplas frente a Zhang Zhizhen e Zhou Yi (pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-3) e depois Nuno Borges voltou a ceder em singulares frente a Zhizhen Zhang, atual 376º do mundo, em dois parciais apenas (7-5 e 6-4).

Já nem foi necessário disputar o terceiro encontro.