Taylor Fritz, tenista norte-americano, venceu este domingo o torneio de Estugarda frente a Alexander Zverev.

O número sete do ranking da ATP triunfou em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-0), numa partida que demorou uma hora e 26 minutos. Numa disputa frente ao terceiro melhor do mundo, Fritz arrecadou o quarto troféu em relva.

De referir que Zverev nunca conseguiu vencer uma final em relva e esta é a primeira que disputa desde 2017, quando perdeu em Halle contra Roger Federer.