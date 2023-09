Novak Djokovic está a dar muito que falar pela forma como celebrou a vitória sobre Ben Shelton nas meias-finais do US Open.

O tenista sérvio fez o gesto de atender um telefone e desligá-lo de seguida. Houve quem visse nesse comportamento uma provocação desnecessária a Shelton, que celebrara as vitórias nas rondas anteriores precisamente dessa forma, como que a «desligar» mais um adversário como quem termina uma chamada.

Djokovic admitiu ter copiado a celebração do tenista norte-americano de 20 anos, mas recusou outro tipo de leituras. «Simplesmente adoro a celebração do Ben [Shelton]. Foi muito original e copiei-a. Roubei a celebração dele», explicou.

Ben Shelton cumprimentou de forma aparentemente gélida Djokovic, mas o motivo esteve no desagrado para com a celebração de Nole. Até porque nem a viu naquele momento, garantiu. «Não a vi até depois do jogo. Não gosto quando vou às redes sociais e vejo pessoas a dizerem-me como posso ou não posso comemorar. Se ganhas um jogo, mereces fazer o que queres», desvalorizou, considerando que ser imitado é bom.