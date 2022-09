Quem pára Iga Swiatek?

Número um do mundo, a polaca correspondeu às expectativas e venceu esta noite o Open dos Estados Unidos, o último Grand Slam da temporada de ténis. É o terceiro major da carreira de Swiatek, o segundo conquistado este ano – depois de Roland Garros.

Na final, a jovem de 21 anos derrotou Ons Jabeur, quinta do ranking WTA, em dois sets. A tunisina, diga-se, já havia sido derrotada na final de Wimbledon, em julho.

Em Flushing Meadows, Swiatek não quis deixar dúvidas sobre quem é a melhor tenista do mundo e entrou com tudo no primeiro set, superiorizando-se por 6-2.

Iga prolongou o bom momento para o início do segundo set e quebrou logo o serviço da adversária, conseguindo uma vantagem de 3-0. No entanto, Jabeur não desistiu, cresceu no jogo e levou o segundo parcial para o tiebreak.

Aí, com alguns erros das duas à mistura, prevaleceu Swiatek, por 7-5, ela que leva dez finais consecutivas ganhas, e sempre sem ceder qualquer set.