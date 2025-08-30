Nuno Borges já não vai a jogo na variante de pares do Open dos Estados Unidos, depois de o seu parceiro, o francês Arthur Rinderknech, ter desistido da competição.

A dupla luso-francesa tinha encontro marcado para este sábado com os norte-americanos Brandon Holt – a quem Borges venceu na estreia em singulares – e Colton Smith, mas o nome de ambos já não consta no quadro principal. Foram substituídos por Gonzalo Escobar e Miguel Reyes-Varela.

Aos 28 anos, o tenista maiato despede-se assim de Nova Iorque, depois de também ter caído na segunda ronda de singulares, num duelo de cinco sets frente ao norte-americano Tommy Paul. Já Rinderknech, que continua em prova, vai defrontar Carlos Alcaraz nos oitavos de final.

Com a saída de Borges, a representação portuguesa no US Open em pares fica reduzida a Francisco Cabral, número 26 do ranking ATP de duplas. O portuense joga ao lado do austríaco Lucas Miedler, 12.º cabeça de série, frente ao colombiano Nicolás Barrientos e ao norte-americano Nathaniel Lammons.