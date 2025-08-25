Jaime Faria, tenista português, perdeu esta segunda-feira na primeira ronda do US Open, último Grand Slam da temporada.

O atleta luso caiu frente ao espanhol Jaume Munar, por 3-1, com os parciais de 6-0, 6-3, 5-7 e 6-2

O número dois português, e 117.º do ranking da ATP, entrou no quadro principal com o estatuto de ‘lucky loser’ e escorregou em uma hora e quatro minutos perante o 44.º do mundo.

Nuno Borges, em pares e singulares, e Francisco Cabral, apenas em pares, são os portugueses em prova.