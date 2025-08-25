Tenis
Ténis: Jaime Faria cai na primeira ronda do US Open
Tenista português escorrega frente ao espanhol Jaume Munar
Tenista português escorrega frente ao espanhol Jaume Munar
Jaime Faria, tenista português, perdeu esta segunda-feira na primeira ronda do US Open, último Grand Slam da temporada.
O atleta luso caiu frente ao espanhol Jaume Munar, por 3-1, com os parciais de 6-0, 6-3, 5-7 e 6-2
O número dois português, e 117.º do ranking da ATP, entrou no quadro principal com o estatuto de ‘lucky loser’ e escorregou em uma hora e quatro minutos perante o 44.º do mundo.
Nuno Borges, em pares e singulares, e Francisco Cabral, apenas em pares, são os portugueses em prova.
