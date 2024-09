Na madrugada desta sexta-feira, Aryna Sabalenka, número dois do ranking da WTA, garantiu a presença na final do Open dos Estados Unidos, depois de bater a norte-americana Emma Navarro.

A vice-campeã do torneio, Sabalenka, venceu a adversária em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-2), numa partida que demorou uma hora e 30 minutos.

«Trabalhei muito duro mentalmente este encontro. Penso que melhorei imenso na capacidade de me manter calma em momentos cruciais. Mesmo pensando que as coisas não estavam a funcionar, continuava a fazer tudo bem e mantinha-me no controlo. Estou mesmo orgulhosa de mim por ter atingido o controlo das minhas emoções», destacou a tenista após o final do encontro.

A acompanhar a atleta de 26 anos na final está a norte-americana Jessica Pegula, que venceu a checa Karolina Muchova. A sexta melhor tenista do mundo derrotou a adversária nas meias-finais em três sets, com os parciais de 1-6, 6-4 e 6-2, em duas horas e 12 minutos.

No sábado, as duas tenista encontram-se para disputar a final do quarto Grand Slam da temporada.