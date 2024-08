O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial de ténis, garantiu este sábado a presença nos oitavos de final do US Open, último Grand Slam da temporada, ao derrotar em três sets o australiano Christopher O'Connell.

A exemplo da ronda anterior, também hoje Sinner não sentiu grandes dificuldades para seguir em frente, tendo superado o 87.º da hierarquia mundial pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 56 minutos.

Nos oitavos de final, o jogador transalpino vai defrontar o vencedor do encontro entre o canadiano Gabriel Diallo, 143.º do mundo, e o norte-americano Tommy Paul, 14.º.