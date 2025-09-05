Carlos Alcaraz carimbou a presença na final do Open dos Estados Unidos, esta sexta-feira, ao derrotar Novak Djokovic em três sets.

O espanhol bateu o sérvio com os parciais 6-4, 7-6(4) e 6-3, num encontro de duas horas e 25 minutos.

Alcaraz chega à final do último Grand Slam da temporada sem ter perdido qualquer set (tal como Roger Federer em 2015) e fica à espera de Jannik Sinner ou Felix Auger-Aliassime para saber quem defronta no domingo. Um duelo com o italiano significará uma reedição das finais de Roland Garros e Wimbledon, além de decidir quem fica no primeiro lugar do ranking ATP.

O número dois do mundo, que pela primeira vez bateu Djokovic em «hard courts», procura o sexto "major" da carreira e o segundo título este ano, depois de Roland Garros. Já Djokovic (7.º), volta a cair nas meias-finais em torneios do Grand Slam e falha a conquista do quinto US Open.