Ben Shelton, sexto colocado no ranking ATP, desistiu do Open dos Estados Unidos da América devido a uma lesão no ombro esquerdo. O tenista norte-americano, de 22 anos, que nunca tinha abandonado um encontro até aqui, retirou-se, em lágrimas, antes do início do quinto set do duelo com o veterano francês Adrian Mannarino (77.º).

Até aí, o gaulês, de 37 anos, recuperou de duas desvantagens no marcador (6-3, 3-6, 6-4 e 4-6), acabando por avançar para os oitavos de final do US Open, pela primeira vez na carreira, na sequência da desistência do adversário.

Na próxima ronda, Mannarino terá pela frente mais um jovem talento, no caso o checo Jiri Lehecka (21.º).

A desistência de Ben Shelton representa um duro golpe nas aspirações do público norte-americano em ver um atleta da “casa” conquistar a competição masculina do Major nova-iorquino.

Taylor Fritz (4.º) e Tommy Paul (14.º) passam a ser as principais esperanças norte-americanas, num dia em que também Frances Tiafoe (17.º) se despediu do US Open, ao perder por 3-0 (6-4, 6-3 e 7-6) frente ao alemão Jan-Lennard Struff (144.º).