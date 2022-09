Surpresa em Flushing Meadows!

Rafael Nadal está fora do Open dos Estados Unidos, depois de uma derrota esta noite frente a Frances Tiafoe, nos oitavos de final.

Após conquistar o Australian Open e Roland Garros, Nadal partia como um dos favoritos, mas sucumbiu perante o norte-americano pelos parciais de 6-4, 4-6, 6-4 e 6-3, em três horas e 32 minutos.

E Tiafoe, a jogar em casa, acabou emocionado e com razão: o número 26 do mundo superiorizou-se a Nadal com uma exibição de sonho. A única exceção foi mesmo a parte final do segundo set, que caiu para o lado do tenista espanhol.

Na próxima ronda, Tiafoe vai defrontar o russo Andrey Rublev.