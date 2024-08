Nuno Borges garantiu esta quinta-feira a passagem inédita à terceira ronda do US Open, após derrotar Thanasi Kokkinakis.

Frente ao 86.º do ranking ATP, o tenista português precisou de três sets para derrotar o australiano, em duas horas e 51 minutos (6-4, 7-5 e 7-5). Na próxima eliminatória, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre Tristan Schoolkate e Jakub Mensik.

Além do português, também Jannik Sinner garantiu a passagem à próxima ronda do torneio norte-americano, após derrotar o tenista da casa, Alex Michelsen em três sets. Na vertente feminina, destaque para Iga Swiatek, que derrotou sem problemas a japonesa Ena Shibahara, com os parciais de 6-0 e 6-1.

Veja aqui um dos pontos conquistados por Nuno Borges: