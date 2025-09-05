Menos de dois meses depois de ter sofrido uma das derrotas mais duras da carreira, na final de Wimbledon (duplo 6-0 frente a Iga Swiatek em menos de uma hora), Amanda Anisimova regressa ao encontro decisivo de um torneio do Grand Slam, no US Open, onde irá defrontar a líder do ranking mundial Aryna Sabalenka.

A tenista norte-americana, número 9 do mundo, garantiu o apuramento após ter derrotado a antiga campeã em Flushing Meadows, Naomi Osaka (24.ª), pelos parciais de 6-7, 7-6 e 6-3, numa dura batalha que se prolongou por quase três horas.

Anisimova somou menos de metade dos ases (sete contra 15) e mais 18 erros não forçados (45 contra 27), mas viu o risco do seu jogo ser recompensado com os 50 winners que assinou, mais 18 do que a nipónica.

A norte-americana, de 24 anos, que na caminhada para a final do US Open afastou a “carrasca” de Wimbledon, Iga Swiatek, prepara-se para a segunda final consecutiva num evento do Grand Slam, a primeira em Flushing Meadows.

Pela frente terá Aryna Sabalenka, que afastou Jessica Pegula (4-6, 6-3 e 6-4) na reedição da final do ano passado do torneio nova-iorquino.

A número um do mundo prevaleceu num encontro que durou praticamente duas horas, no qual assinou mais ases (oito contra três), winners (43 contra 21), mas também erros não forçados (27 contra 15), do que a rival.

A final do torneio feminino do US Open disputa-se na noite do próximo sábado, em Nova Iorque (21h00). No histórico, Anisimova venceu seis dos nove encontros realizados entre ambas as tenistas, o último dos quais nas meias-finais de Wimbledon.