Controlar para vencer. Nuno Borges qualificou-se para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira, ao triunfar sobre o norte-americano Brandon Holt, em três parciais (6-4, 6-2 e 6-3), ao fim de quase duas horas.

Perante o 111.º do Mundo, o melhor português no quadro de singulares do ranking ATP (41.º) controlou o encontro, tendo o objetivo de regressar aos “oitavos” deste “major”.

O maiato de 28 anos aponta ao duelo com outro norte-americano, Tommy Paul (14.º), na quinta-feira (16h).

Também nesta madrugada, o alemão Alexander Zverev (3.º) qualificou-se para a segunda ronda, vencendo o chileno Alejandro Tabilo em três parciais (6-2, 7-6 [7-4] e 6-4), ao fim de duas horas.

Na segunda ronda, Zverev vai defrontar o britânico Jacob Fearnley, número 60 do Mundo, encontro também agendado para as 16 horas de quinta-feira.

A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 8 de setembro.