A vitória da tenista russa Anastasia Pavlyuchenkova (50.ª no ranking mundial) sobre a britânica Sonay Kartal (51.ª), que lhe valeu o apuramento para os quartos de final em Wimbledon, ficou marcada por uma falha no sistema eletrónico de chamada de bolas fora numa fase crítica do set inicial.

Com o jogo em 4-4 e a servir para se adiantar no resultado, Pavlyuchenkova desistiu de uma jogada depois de ter visto a bola bater muito para lá da linha de fundo.

Só que não se ouviu a chamada «fora» do sistema eletrónico, para espanto da tenista russa. O árbitro de cadeira confirmou prontamente que a bola tinha mesmo ressaltado fora da área útil do court, mas o ponto acabou por ser repetido.

A partida esteve interrompida durante alguns minutos para que o sistema eletrónico fosse reposto.

No reatamento, Sonay Kartal conseguiu mesmo o break, mas Pavlyuchenkova haveria de “roubar” o serviço à adversária no jogo seguinte, tendo conquistado o set no tie-break (7-3).

A partida teve mais de duas horas de duração, com Pavlyuchenkova a vencer também o segundo parcial, mas por 6-4. E sem polémica à mistura.

No final do jogo, a tenista russa recorreu à ironia para comentar a situação: «Se tivesse perdido o jogo por causa daquela chamada? Diria apenas que detesto Wimbledon e que nunca mais voltaria. Diria que detesto a relva e Wimbledon».

Já Sonay Kartal considerou que «a repetição do ponto foi a forma mais justa» de resolver o caso. «Não me lembro de isto ter acontecido antes. O que se pode fazer? O árbitro fez o seu melhor e acho que lidou bem com a situação», acrescentou.

Anastasia Pavlyuchenkova volta aos quartos de final de Wimbledon nove anos depois. Terá como adversária a vencedora do duelo que opõe a norte-americana Amanda Anisimova à checa Linda Noskova.