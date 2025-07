Nuno Borges fez história, esta quarta-feira, ao tornar-se o primeiro português de sempre a atingir a terceira ronda em todos os torneios de «Grand Slam», algo que o deixou bastante aliviado.

Em declarações após a vitória sobre Billy Harris em três partidas, o tenista português destacou a má entrada do adversário no encontro e a forma como soube aproveitar os momentos menos felizes do britânico.

«Foi um alívio gigante. Achei que o meu adversário entrou um bocadinho mal. Eu próprio achei que o campo estava muito diferente de segunda-feira e não tinha só a ver com a temperatura. O court tinha a relva um bocadinho mais comprida, parecia mais fofo nos pés, a bola travava um bocadinho mais», começou por referir.

«Soube aproveitar bem aqueles momentos em que ele me deu uma brecha ou outra e fui um pouco infeliz no terceiro set. Achei que estive mais perto de fazer o break, sem ser no início do set, do que ele a mim. E um ponto ou outro podia-me ter feito descolar. Não aconteceu», acrescentou.

Na próxima ronda, Nuno Borges vai medir forças com o russo Karen Khachanov, número 20 do ranking ATP.